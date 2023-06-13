Марко: сериал Drive to Survive не имеет ничего общего с реальностью
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал об отношении к сериалу Drive to Survive от Netflix и отметил, что он повлиял на рост числа поклонников Формулы-1, но при этом не имеет ничего общего с реальностью.
«Число зрителей Формулы-1 кардинально выросло, рейтинги увеличились примерно на 20%. Некоторые знают сериал Drive to Survive, но он не имеет ничего общего с реальностью. Тем не менее он позволил Формуле-1 совершить скачок в плане роста популярности в Америке, и пока у сериала есть зрители и он интересен им, то можно спорить, есть ли в нём смысл. Интерес важен, так что, если людям хочется смотреть, почему не предоставлять им возможность смотреть?» — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2023
-
17:55
-
16:17
-
15:10
-
13:26
-
13:20
-
12:44
-
12:33
-
11:58
-
11:29
-
11:05
-
10:18
-
00:38
- 12 июня 2023
-
23:45
-
23:03
-
22:05
-
21:50
-
21:20
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52
-
12:34
-
12:05
-
11:03
-
10:27
-
09:42
Партнерский контент