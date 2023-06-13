Экклстоун раскритиковал Штайнера, обвинив его в том, что Мик Шумахер не выступает в Ф-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера, обвинив его в том, что немецкий пилот Мик Шумахер был вынужден приостановить выступления в главной гоночной серии.

«Незадачливый босс команды сделал так, что карьера Мика Шумахера в Формуле-1 на данный момент прервалась. Но как нужно относиться к заявлениям человека, который стал звездой паддока благодаря громким фразам в голливудской документалке, которая направлена на американский рынок?» — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.

Мик Шумахер на протяжении двух сезонов был боевым пилотом «Хааса», однако в американской команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. Его место занял Нико Хюлькенберг, а сам Шумахер стал резервистом «Мерседеса».