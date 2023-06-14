Росберг: Ферстаппен заговорил о скором уходе из Ф-1 из-за дуэли с Хэмилтоном в 2021 году
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о словах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который неоднократно заявлял, что может завершить карьеру в Формуле-1 по окончании контракта.
«Заметьте, что впервые Макс заговорил о том, что не будет задерживаться в Формуле-1, именно после той невероятной дуэли с Хэмилтоном в сезоне-2021. Как он тогда сказал, при такой интенсивной борьбе его надолго не хватит. Я прекрасно понимаю его, после таких жёстких сражений просто перестаёшь получать удовольствие от гонок», — приводит слова Росберга Sky Sports.
Действующий контракт Макса Ферстаппена рассчитан до конца 2028 года. Нидерландский пилот стал победителем Формулы-1 в двух последних сезонах и является лидером общего зачёта в текущем сезоне.
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