Вольф: трасса в Монреале подойдёт нам не так хорошо, как трасса в Барселоне

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего Гран-при Канады, который состоится в ближайшие выходные.

«В Монреале трасса состоит из длинных прямых и медленных поворотов. Это не та трасса, которая, как мы ожидаем, подойдёт нашей машине так же хорошо, как трасса в Барселоне. Независимо от того, каков будет истинный темп машины в этот уикенд, мы будем стремиться к максимальному результату. Характеристики трассы также дадут возможность узнать больше о W14 и будут способствовать нашему развитию», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее Вольф высказался о тестовом заезде резервного пилота команды Мика Шумахера после Гран-при Испании.