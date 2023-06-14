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Вольф: трасса в Монреале подойдёт нам не так хорошо, как трасса в Барселоне

Вольф: трасса в Монреале подойдёт нам не так хорошо, как трасса в Барселоне
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего Гран-при Канады, который состоится в ближайшие выходные.

«В Монреале трасса состоит из длинных прямых и медленных поворотов. Это не та трасса, которая, как мы ожидаем, подойдёт нашей машине так же хорошо, как трасса в Барселоне. Независимо от того, каков будет истинный темп машины в этот уикенд, мы будем стремиться к максимальному результату. Характеристики трассы также дадут возможность узнать больше о W14 и будут способствовать нашему развитию», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее Вольф высказался о тестовом заезде резервного пилота команды Мика Шумахера после Гран-при Испании.

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