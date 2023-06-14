Камазовец Мардеев высказался о возможности выступления женщин в грузовом зачёте «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев высказался о возможности выступлений женщин в грузовом зачёте ралли-рейдов — в частности, в составе челнинской команды.
«Девочки в гонках тоже есть: занимаются и в автокроссе, и в картинге. Среди девочек это достаточно популярный вид спорта. У нас в Челнах есть быстрая девочка, но не в нашей команде. Выступает на чемпионате России, так что нельзя сказать, что это сугубо спорт для мальчиков.
Девушка за рулём «КАМАЗа»? За рулём грузовика в истории «Дакара» были пилотессы на грузовиках – например, португальская гонщица Жосинту. Она много лет выступала на «Дакаре». Итальянская пилотесса тоже была. Больших результатов у них не было, но имиджевый эффект — отличный.
Всё-таки ралли-рейды, особенно на грузовиках, это такой очень сложный тяжёлый физический труд. Элементарно колесо поменять – это очень непросто. В джипах где-то ехать — да, проще, но грузовик — это больше ориентировано на мужскую часть населения», — передаёт слова Мардеева корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.
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