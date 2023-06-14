Руководитель «Уильямса» сравнил Расселла и Хэмилтона

Бывший главный стратег «Мерседеса», а ныне руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз сравнил двух пилотов немецкой команды Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.
«У Льюиса большой врождённый талант. Но с каждым годом он наращивает свою работу. Того, что он сделал в прошлом году, было недостаточно для следующего.
Джордж был талантом, которого я знал много лет, и он действительно вырос таким, какой он есть сегодня. Перед ним большой потенциал. Он очень отличается от Льюиса.
Дело не столько в каких-то предпочтениях, сколько в том, что все они вносят в этот вид спорта что-то своё, но в результате этого добиваются успеха. Мы должны взглянуть на их личности, чтобы понять, что движет ими и что заставляет их расти.
Что их объединяет, так это то, что они чемпионы мира или будущие чемпионы мира. Им обоим присуща самоотверженность в борьбе за каждую миллисекунду», — приводит слова Ваулза RacingNews365 со ссылкой на подкаст Sky Sports.
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