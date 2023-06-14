«Вольф продолжит стучать по столу». Боттас объяснил, почему «Мерседес» вернётся к победам

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас, в прошлом выступавший за «Мерседес» и дважды становившийся вице-чемпионом Формулы-1, считает, что немецкий коллектив сможет вернуться на победную тропу после затяжного доминирования в минувшем десятилетии.

«Я считаю, что инфраструктура «Мерседеса» и ключевые люди, которые у него есть, способны сделать это.

Зная Тото, он будет продолжать стучать по столу до тех пор, пока «Мерседес» снова не победит. Он очень конкурентоспособный, это один их самых конкурентоспособных людей, что я встречал. Он ненавидит проигрывать. Таково моё мнение, как минимум команда подберётся ближе к лидерству», – приводит слова Боттаса издание RacingNews365.

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