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«Так мы потеряли Вильнёва». Уиндзор раскритиковал Расселла за аварию на ГП Испании

«Так мы потеряли Вильнёва». Уиндзор раскритиковал Расселла за аварию на ГП Испании
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Известный журналист Петер Уиндзор критично высказался о столкновении пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла со своим напарником Льюисом Хэмилтоном во время квалификации Гран-при Испании.

«Это абсолютно худшая вещь, которую может сделать гонщик на трассе. Смещаться на прямой, когда кто-то другой едет гораздо быстрее тебя и вот-вот обгонит, врезаться в него…

Так мы потеряли Жиля Вильнёва. Хорошо, Йохен Масс не знал, куда сместиться. Но в принципе, это та же ситуация. Нам очень повезло, что в итоге не получилось серьёзной аварии.

Я очень удивлён, что Джордж не получил гораздо более суровое наказание. Это непростительно. Почему его не наказали сильнее?» – приводит слова Уиндзора портал PlanetF1.

Напомним, контакт между машинами британцев произошёл в концовке второго сегмента квалификации Гран-при Испании. Расселл входил в первый поворот, когда Хэмилтон неожиданно поравнялся с ним, и не успел пропустить напарника, повредившего себе переднее антикрыло.

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