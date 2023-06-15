Бывший гонщик Формулы-1 заявил, что место Переса в «Ред Булл» находится под угрозой

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался на тему продолжения карьеры мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл».

«В команде всегда будет фаворитизм, потому что ты знаешь, что один из гонщиков будет приносить результат и делать это стабильно.

Пусть Серхио и пытался в начале сезона доказать, что способен бороться с Максом (Ферстаппеном. – Прим. «Чемпионата»), на самом деле это оказалось не так. По-настоящему, я бы сказал, что Перес находится под угрозой, но в это же время он отличный второй номер.

Когда Серхио в форме, он может побеждать. Даже если в итоге он окажется вторым или третьим в таблице, это всё равно позволит «Ред Булл» уверенно выигрывать Кубок конструкторов, что, очевидно, очень важно», – приводит слова Херберта портал PlanetF1.