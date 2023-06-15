Бывший гонщик Формулы-1 заявил, что место Переса в «Ред Булл» находится под угрозой

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался на тему продолжения карьеры мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл».
«В команде всегда будет фаворитизм, потому что ты знаешь, что один из гонщиков будет приносить результат и делать это стабильно.
Пусть Серхио и пытался в начале сезона доказать, что способен бороться с Максом (Ферстаппеном. – Прим. «Чемпионата»), на самом деле это оказалось не так. По-настоящему, я бы сказал, что Перес находится под угрозой, но в это же время он отличный второй номер.
Когда Серхио в форме, он может побеждать. Даже если в итоге он окажется вторым или третьим в таблице, это всё равно позволит «Ред Булл» уверенно выигрывать Кубок конструкторов, что, очевидно, очень важно», – приводит слова Херберта портал PlanetF1.
- 15 июня 2023
-
22:12
-
21:55
-
21:18
-
20:58
-
20:18
-
19:57
-
19:36
-
19:03
-
18:50
-
18:48
-
18:26
-
17:38
-
17:14
-
16:27
-
15:57
-
15:30
-
14:53
-
14:49
-
14:09
-
13:13
-
12:49
-
12:12
-
11:40
-
11:34
-
10:46
-
10:03
-
00:45
-
00:26
- 14 июня 2023
-
23:16
-
22:36
-
22:09
-
21:00
-
20:16
-
20:00
-
19:51