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Появились первые фотографии глобальных обновлений «Астон Мартин»

Появились первые фотографии глобальных обновлений «Астон Мартин»
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Журналист Альберт Фарега в своих социальных сетях выложил фотографии свежих изменений в болиде «Астон Мартин».

Команда поменяла боковые понтоны машины. В том числе увеличила вырез в передней части у воздухозаборников и несколько изменила тоннель сверху.

Обновлённые боковые понтоны «Астон Мартин»

Обновлённые боковые понтоны «Астон Мартин»

Фото: Социальные сети Альберта Фареги

Вырез в передней части боковых понтонов

Вырез в передней части боковых понтонов

Фото: Социальные сети Альберта Фареги

Обновлённая передняя часть понтонов «Астон Мартин»

Обновлённая передняя часть понтонов «Астон Мартин»

Фото: Социальные сети Альберта Фареги

Также была изменена форма «акульего плавника»: появился вырез.

Обновлённый «акулий плавник»

Обновлённый «акулий плавник»

Фото: Социальные сети Альберта Фареги

Британская команда занимает третье место в нынешнем розыгрыше Кубка конструкторов после девяти этапов сезона. «Астон Мартин» имеет в своём активе 134 очка, отставая на 18 очков от второго места, на котором располагается команда «Мерседес».

В личном зачёте лучшим гонщиком «Астон Мартин» является звёздный пилот Фернандо Алонсо. Он занимает третье место в таблице, уступая лишь двум гонщикам «Ред Булл»: Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

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