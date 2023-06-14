Владелец «Астон Мартин»: надеюсь, на ГП Канады увижу Лэнса и Фернандо Алонсо на подиуме

Канадский бизнесмен, владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл признался, что надеется увидеть своего сына Лэнса и ещё одного пилота команды Фернандо Алонсо на подиуме Гран-при Канады.

«Именно таковы планы. Надеюсь, что увижу две наши машины на подиуме. Сейчас я чрезвычайно уверен в наших силах и верю, что наши авто покажут себя очень здорово на трассе в Монреале. Она хорошо им подходит. Так что я действительно с нетерпением жду возвращения домашней гонки», — приводит слова Стролла Reuters.

Не так давно известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт рассказал, что «Астон Мартин» подготовит к Гран-при Канады самое крупное обновление в сезоне. Этап в Монреале пройдёт с 16 по 18 июня.

«Астон Мартин» открыл новую базу: