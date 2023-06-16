«Уильямс» привёз в Канаду крупные обновления, которые установлены только на машине Албона

Команда Формулы-1 «Уильямс» привезла масштабный пакет обновлений болида на Гран-при Канады, который пройдёт с 16 до 18 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.
Известный журналист Альберт Фабрега рассказал, что на машине обновили боковые понтоны, днище и заднюю подвеску. При этом отмечается, что обновления установлены только на болиде Алекса Албона.
Обновления болида «Уильямса»
«Уильямс» в нынешнем сезоне набрал лишь одно очко и располагается на десятом месте в Кубке конструкторов. Единственный балл заработал Александер Албон, его напарник Логан Сарджент, дебютировавший в Формуле-1 в нынешнем сезоне, пока не набирал очков.
Напомним, первая сессия свободной практики на Гран-при Канады стартует в 20:30 мск, а вторая начнётся в 00:00 мск.
- 16 июня 2023
-
21:12
-
20:31
-
20:18
-
19:46
-
19:24
-
18:09
-
17:51
-
17:17
-
16:44
-
16:06
-
15:00
-
14:35
-
14:29
-
13:33
-
13:26
-
12:36
-
12:03
-
12:00
-
11:28
-
10:44
-
10:35
-
10:18
-
09:46
-
00:51
-
00:36
-
00:16
- 15 июня 2023
-
23:57
-
23:39
-
23:11
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
21:55
-
21:18
-
20:58