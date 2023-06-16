«Уильямс» привёз в Канаду крупные обновления, которые установлены только на машине Албона

Команда Формулы-1 «Уильямс» привезла масштабный пакет обновлений болида на Гран-при Канады, который пройдёт с 16 до 18 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Известный журналист Альберт Фабрега рассказал, что на машине обновили боковые понтоны, днище и заднюю подвеску. При этом отмечается, что обновления установлены только на болиде Алекса Албона.

Обновления болида «Уильямса»

«Уильямс» в нынешнем сезоне набрал лишь одно очко и располагается на десятом месте в Кубке конструкторов. Единственный балл заработал Александер Албон, его напарник Логан Сарджент, дебютировавший в Формуле-1 в нынешнем сезоне, пока не набирал очков.

Напомним, первая сессия свободной практики на Гран-при Канады стартует в 20:30 мск, а вторая начнётся в 00:00 мск.