«Это у меня впервые». Леклер подтвердил, что в «Феррари» не нашли причин проблем с болидом
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подтвердил, что команда не нашла причин проблем с машиной, на которые жаловался гонщик после Гран-при Испании.
«Причин мы не нашли, и это у меня впервые, честно говоря. Если посмотреть на данные, то видно, что я терял время во всех левых поворотах. Я сказал об этом сразу после квалификации в Барселоне, и по данным это тоже было видно. Но реальных причин этих потерь мы так и не нашли, и я, если честно, мало что тут ещё могу сказать.
В Барселоне квалификация была специфической, и нужно разобраться во всём, но ответов пока у нас нет, и это немного тревожит. Нам нужно поднажать, потому что ощущения в Барселоне были очень и очень плохими», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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