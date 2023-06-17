Леклеру запретили выступать в Канаде в шлеме, посвящённом Жилю Вильнёву

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не будет выступать в шлеме, посвящённом легендарному гонщику Жилю Вильнёву, на Гран-при Канады Формулы-1.

Ранее «Феррари» анонсировала, что Леклер выступит на Гран-при Канады в шлеме со специальной расцветкой, посвящённой трагически погибшему канадскому гонщику Жилю Вильнёву.

По информации журналиста Теда Кравица, семья Вильнёва пожаловалась на то, что в расцветку шлема Леклера входили логотипы спонсоров. Представители семьи канадца трактовали такой ход как коммерческое использование имени Вильнёва.

Сообщается, что представители Вильнёва хотели бы, чтобы в «Феррари» больше консультировались с ними, принимая подобные решения. В «Скудерии» отрицают коммерческий подтекст расцветки шлема Леклера, но всё же отказались от неё. Во время третьей практики в Монреале монегаск выступал в шлеме с классической расцветкой.