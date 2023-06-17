Семья Вильнёва разрешила Леклеру использовать спецшлем и объяснила, почему была против

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выступит на Гран-при Канады Формулы-1 в специальном шлеме, посвящённом легендарному гонщику Жилю Вильнёву. Семья канадца разрешила ему это сделать, объяснив причины изначального запрета.
«Шарль был очень любезен в этом плане. У нас нет возражений, это хорошая дань памяти», – сказала дочь Жиля Вильнёва Мелани.
Фото: Социальные сети «Феррари»
Сын Жиля Вильнёва, чемпион мира Формулы-1 Жак Вильнёв рассказал, почему изначально был против выступления Леклера в специальном шлеме. «Это был большой сюрприз для меня – увидеть этот шлем вчера, потому что никто не связывался с нашей семьёй. Поэтому у нас был большой шок. Люди не думают о товарном знаке. Я поговорил с Шарлем, и он сказал, что не подумал об этом. В итоге я посоветовался с семьёй, теперь всё должно быть в порядке», – приводит слова Жака Вильнёва портал Motorsport.
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