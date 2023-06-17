Сайнс избежал штрафа по итогам инцидента с Албоном в третьей тренировке

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс не будет наказан за эпизод с опасным смещением в сторону гонщика «Уильямс» Александера Албона.
Напомним, инцидент произошёл во второй половине третьей практики Гран-при Канады на трассе в Монреале. По версии Албона, Сайнс опасно помешал ему во время тренировки.
Дирекция этапа в Монреале объяснила, что впереди Сайнса находился Ферстаппен, который был на медленном круге. Из-за этого Карлос снизил скорость в условиях ограниченной видимости и создал препятствие для Албона. Стюарды заключили, что инцидент не требует дальнейшего расследования.
Напомним, в конце практики Сайнс потерял управление машиной и врезался в стену, из-за чего тренировка была прервана красными флагами. Механики успели починить машину испанца к началу квалификации, которая стартовала в 23:00 мск.
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