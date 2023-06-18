Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Судьи оштрафовали «Уильямс» за ошибки с шинами Албона и Сарджента

Судьи оштрафовали «Уильямс» за ошибки с шинами Албона и Сарджента
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Уильямс» получила два денежных штрафа от стюардов Гран-при Канады по итогам субботних заездов. Судьи установили, что перед квалификацией команда не успела физически вернуть необходимые уже использованные комплекты резины, предназначавшиеся для болидов Александера Албона и Логана Сарджента.

Во время расследования инцидента команда признала свою вину, а стюарды решили выписать два денежных штрафа в размере пяти тысяч евро каждый.

Формула-1 Гран-при Канады. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25.858
2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27.102
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27.286
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27.627
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27.893
6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27.945
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28.046
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29.294
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31.249
10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30.284 (время снято из-за нарушения границ трассы)
11. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20.615
12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20.959
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:21.484
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:21.678
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21.821
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:22.746
17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22.886
18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:23.137
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:23.337
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:23.342

Материалы по теме
Нико Хюлькенберг вызван к стюардам за превышение скорости под красным флагом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023