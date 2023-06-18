Судьи оштрафовали «Уильямс» за ошибки с шинами Албона и Сарджента

Команда Формулы-1 «Уильямс» получила два денежных штрафа от стюардов Гран-при Канады по итогам субботних заездов. Судьи установили, что перед квалификацией команда не успела физически вернуть необходимые уже использованные комплекты резины, предназначавшиеся для болидов Александера Албона и Логана Сарджента.

Во время расследования инцидента команда признала свою вину, а стюарды решили выписать два денежных штрафа в размере пяти тысяч евро каждый.

Формула-1 Гран-при Канады. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25.858

2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27.102

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27.286

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27.627

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27.893

6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27.945

7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28.046

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29.294

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31.249

10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30.284 (время снято из-за нарушения границ трассы)

11. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20.615

12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20.959

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:21.484

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:21.678

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21.821

16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:22.746

17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22.886

18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:23.137

19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:23.337

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:23.342