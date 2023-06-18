Сайнс — о помехе Окону: мне сегодня помешали семь раз, но я не кричал по радио

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал ситуацию с блокировкой пилота «Альпин» Пьера Гасли в конце первого сегмента квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

«В тот момент время сессии уже заканчивалось. Мне сегодня помешали семь раз, но я не кричал по радио в 13-м повороте. Другие повороты решили использовать радио чаще, чем остальные. Мне сегодня мешали кучу раз. Посмотрим, что сделают судьи.

Некоторые инциденты расследуют, некоторые — нет. Это зависит от того, как сильно ты кричишь по радио и как много ты жалуешься. Посмотрим.

Я остановился, должен был позволить машинам проехать, но я не мог убраться с дороги. Я сделал всё возможное, чтобы не быть на пути, и попробовал поехать сам. Время уже должно было выйти, так что уже каждый был сам за себя. Я должен был поехать. Если бы нет, то я бы не успел на свой быстрый круг. В тот момент мне тоже создавали помехи", — приводит слова Сайнса Formu1a.Uno.