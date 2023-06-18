Вольф поставил «Мерседесу» задачу попасть на подиум обеими машинами

Глава «Мерседес» Тото Вольф поделился впечатлениями от квалификации в рамках Гран-При Канады, а также рассказал об ожиданиях на сегодняшнюю гонку.
«Сегодня команда хорошо себя показала. Учитывая то, что расстояния были небольшими, учитывая, что Перес и Леклерк не смогли выйти в заключительный сегмент квалификации, мы должны быть довольны, что оба наших пилота оказались в топ-10. В третьем сегменте Ферстаппен и Хюлькенберг сделали хороший рывок.
В целом, я думаю, что мы показали хорошую скорость, учитывая что это не самая подходящая нам трасса, так ещё и не забывая про дождь. Мы будем стремиться попасть на подиум обеими машинами. Постараемся сделать всё возможное, чтобы побороться за большее, увидим, получится ли это у нас сделать», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.
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