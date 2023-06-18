Марк Маркес сломал палец во время разминки перед гонкой Гран-при Германии MotoGP

Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес во время разминки перед гонкой Гран-при Германии MotoGP попал в очередную аварию, уже пятую за этот уикенд, и сломал палец.

На скоростном спуске он не справился с управлением и упал, ударившись головой. Маркес остался лежать на какое-то время, а не отправился сразу в боксы за новым байком, а позже вернулся в гараж и просидел там оставшуюся часть сессии. После завершения разминки Маркес отправился в медицинский центр, где прошёл обследование, выявившее перелом пальца левой руки.

Тем не менее Маркес сможет принять участие в гонке.

В нынешнем сезоне испанец набрал 15 очков и располагается на 18-м месте в общем зачёте. Гонка MotoGP Гран-при Германии начнётся в 15:00 мск.