Окон: Стролл не заслуживал штрафа за то, что заблокировал меня в квалификации

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не заслуживал штрафа за то, что заблокировал его в квалификации.

«Очевидно, это никак не влияло на мой итоговый результат. Я всё равно прошёл в третий сегмент, это главное. Это всё суперсложные моменты в квалификации, когда мы едем на сликах. Ты рискуешь вылететь в повороте, если перейдёшь на мокрую часть трассы, и это сложно. Так что не думаю, что он заслужил наказания. Что касается результата, то мы буквально начали с пулей в ноге и отлично справились. Все очень и очень хорошо поработали», — приводит слова Окона Racefans.

Лэнс Стролл объяснял, что не мог съехать на мокрую часть трассы, но судьи приняли решение оштрафовать канадского гонщика на три позиции.