Стролл вслед за Сайнсом и Цунодой потеряет три позиции на стартовой решётке

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф от стюардов Гран-при Канады Формулы-1. Во втором сегменте квалификации Стролл заблокировал находившегося на быстром круге пилота «Альпин» Эстебана Окона. В своё оправдание Лэнс заявил, что ехал на шинах «софт» и не мог съехать с сухой траектории на мокрую часть трассы.

Судьи все равно признали неправоту канадца в данном инциденте, так как, по их мнению, команда могла предупредить пилота раньше, а сам Стролл имел возможность подвинуться в сторону на прямой между седьмым и восьмым поворотами. Лэнсу назначили наказание в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.

Лэнс показал в квалификации 13-й результат, но из-за штрафа начнёт воскресную гонку Гран-при Канады 16-м.

Напомним, ранее аналогичные штрафы за помехи соперникам получили Карлос Сайнс из «Феррари» и Юки Цунода из «Альфа Таури».

Формула-1 Гран-при Канады. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25.858

2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27.102

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27.286

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27.627

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27.893

6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27.945

7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28.046

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29.294

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31.249

10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30.284 (время снято из-за нарушения границ трассы)

11. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20.615

12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20.959

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:21.484

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:21.678

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21.821

16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:22.746

17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22.886

18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:23.137

19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:23.337

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:23.342.