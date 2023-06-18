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Стролл вслед за Сайнсом и Цунодой потеряет три позиции на стартовой решётке

Стролл вслед за Сайнсом и Цунодой потеряет три позиции на стартовой решётке
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф от стюардов Гран-при Канады Формулы-1. Во втором сегменте квалификации Стролл заблокировал находившегося на быстром круге пилота «Альпин» Эстебана Окона. В своё оправдание Лэнс заявил, что ехал на шинах «софт» и не мог съехать с сухой траектории на мокрую часть трассы.

Судьи все равно признали неправоту канадца в данном инциденте, так как, по их мнению, команда могла предупредить пилота раньше, а сам Стролл имел возможность подвинуться в сторону на прямой между седьмым и восьмым поворотами. Лэнсу назначили наказание в виде потери пяти позиций на стартовой решётке.

Лэнс показал в квалификации 13-й результат, но из-за штрафа начнёт воскресную гонку Гран-при Канады 16-м.

Напомним, ранее аналогичные штрафы за помехи соперникам получили Карлос Сайнс из «Феррари» и Юки Цунода из «Альфа Таури».

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Формула-1 Гран-при Канады. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25.858
2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27.102
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27.286
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27.627
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27.893
6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27.945
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28.046
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29.294
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31.249
10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30.284 (время снято из-за нарушения границ трассы)
11. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20.615
12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20.959
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:21.484
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:21.678
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21.821
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:22.746
17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22.886
18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:23.137
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:23.337
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:23.342.

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