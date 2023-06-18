Марк Маркес снялся с гонки MotoGP в Германии
Поделиться
Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес решил сняться с предстоящей гонки MotoGP Гран-при Германии, которая стартует сегодня, 18 июня, в 15:00 по московскому времени.
Маркес во время разминки попал в очередную аварию, уже пятую за этот уикенд, и сломал палец.
На скоростном спуске он не справился с управлением и упал, ударившись головой. Маркес остался лежать на какое-то время, а не отправился сразу в боксы за новым байком, а позже вернулся в гараж и просидел там оставшуюся часть сессии. После завершения разминки Маркес отправился в медицинский центр, где прошёл обследование, выявившее перелом пальца левой руки.
В нынешнем сезоне испанец успел набрать 15 очков и располагается на 18-м месте в личном зачёте MotoGP.
Комментарии
- 18 июня 2023
-
15:47
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:46
-
12:49
-
12:02
-
11:42
-
11:17
-
10:22
-
07:16
-
06:26
-
05:50
-
03:42
-
03:36
-
03:24
-
03:20
-
02:43
-
02:34
-
02:27
-
02:22
-
02:08
-
01:56
-
01:51
-
01:44
-
01:39
-
01:31
-
01:21
-
01:13
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:33
-
00:15
- 17 июня 2023
-
23:51
Партнерский контент