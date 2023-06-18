Марк Маркес снялся с гонки MotoGP в Германии

Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес решил сняться с предстоящей гонки MotoGP Гран-при Германии, которая стартует сегодня, 18 июня, в 15:00 по московскому времени.

Маркес во время разминки попал в очередную аварию, уже пятую за этот уикенд, и сломал палец.

На скоростном спуске он не справился с управлением и упал, ударившись головой. Маркес остался лежать на какое-то время, а не отправился сразу в боксы за новым байком, а позже вернулся в гараж и просидел там оставшуюся часть сессии. После завершения разминки Маркес отправился в медицинский центр, где прошёл обследование, выявившее перелом пальца левой руки.

В нынешнем сезоне испанец успел набрать 15 очков и располагается на 18-м месте в личном зачёте MotoGP.