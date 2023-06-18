Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 18 июня, одержавший победу на Гран-при Канады, в очередной раз установил историческое достижение.

25-летний голландец в 41-й раз за карьеру стал победителем этапа «королевских» гонок, сравнявшись по данному показателю с трёхкратным чемпионом мира легендарным бразильцем Айртоном Сенной. Рекордсменом же является британец Льюис Хэмилтон:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103;

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91;

3. Себастьян Феттель (Германия) – 53;

4. Ален Прост (Франция) – 51;

5. Айртон Сенна (Бразилия)/Макс Ферстаппен (Голландия) – 41.

Напомним, свою первую победу в карьере Ферстаппен одержал в мае 2016 года, финишировав первым на Гран-при Испании.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168

4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648

5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540

6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028

7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432

11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:05.101

12. Пьер Гасли («Альпин») +1:05.249

13. Ландо Норрис («Макларен») +1:08.363

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:13.423

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг

Джордж Расселл («Мерседес»), Логан Сарджент («Уильямс») — сошли.