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Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1

Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по победам в Формуле-1
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 18 июня, одержавший победу на Гран-при Канады, в очередной раз установил историческое достижение.

25-летний голландец в 41-й раз за карьеру стал победителем этапа «королевских» гонок, сравнявшись по данному показателю с трёхкратным чемпионом мира легендарным бразильцем Айртоном Сенной. Рекордсменом же является британец Льюис Хэмилтон:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103;
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91;
3. Себастьян Феттель (Германия) – 53;
4. Ален Прост (Франция) – 51;
5. Айртон Сенна (Бразилия)/Макс Ферстаппен (Голландия) – 41.

Напомним, свою первую победу в карьере Ферстаппен одержал в мае 2016 года, финишировав первым на Гран-при Испании.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:05.101
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:05.249
13. Ландо Норрис («Макларен») +1:08.363
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:13.423
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг
Джордж Расселл («Мерседес»), Логан Сарджент («Уильямс») — сошли.

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