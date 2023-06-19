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Кристиан Хорнер прокомментировал 100-ю победу «Ред Булл» в Формуле-1

Кристиан Хорнер прокомментировал 100-ю победу «Ред Булл» в Формуле-1
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу австрийского коллектива в Гран-при Канады, ставшей для него сотой в Формуле-1.

«Добиться сотой победы для команды это невероятное, просто невероятное достижение, и не только для действующих сотрудников, но для всех мужчин и женщин, потративших ради этого множество часов.

Сто гонок это серьёзное число, но сто побед – это 27% от всех гонок, которые мы провели, и это невероятная статистика», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, лидер «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен также установил историческое достижение на минувшем Гран-при Канады, сравнявшись по числу побед на этапах Ф-1 с легендарным бразильцем Айртоном Сенной.

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