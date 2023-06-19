Гюнтер Штайнер прокомментировал очередной провал «Хааса» в гонке

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу неудачного выступления американской команды на Гран-при Канады.

«Теперь все предельно ясно. Очевидно, что результат не тот, который мы должны были показать, и это очень разочаровывает. Я думаю, мы знаем, где искать, проблема в том, что как только мы попадаем в трафик и оказываемся позади машин, наша деградация шин становится огромной — мы не можем восстановить их производительность и просто откатываемся назад. Мы ясно видим это, как только мы начинаем бороться, то сразу же возникает эта проблема. Мы будем искать решение. Нам нужно собраться вместе и попытаться найти решение этой проблемы, а не прятаться за хорошими результатами квалификации», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.