Гюнтер Штайнер прокомментировал очередной провал «Хааса» в гонке

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу неудачного выступления американской команды на Гран-при Канады.
«Теперь все предельно ясно. Очевидно, что результат не тот, который мы должны были показать, и это очень разочаровывает. Я думаю, мы знаем, где искать, проблема в том, что как только мы попадаем в трафик и оказываемся позади машин, наша деградация шин становится огромной — мы не можем восстановить их производительность и просто откатываемся назад. Мы ясно видим это, как только мы начинаем бороться, то сразу же возникает эта проблема. Мы будем искать решение. Нам нужно собраться вместе и попытаться найти решение этой проблемы, а не прятаться за хорошими результатами квалификации», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.
- 19 июня 2023
-
10:05
-
09:43
-
09:38
-
02:05
-
01:59
-
01:55
-
01:52
-
01:17
-
01:13
-
01:07
-
00:54
-
00:44
-
00:40
- 18 июня 2023
-
23:57
-
23:45
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:07
-
23:07
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:28
-
21:40
-
20:53
-
19:54
-
19:04
-
18:22
-
17:43
-
15:47
-
15:00
-
14:57
-
14:31