Ферстаппен: птица застряла в авто вплоть до финиша, жаль механика, который её вынимал

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что останки птицы, которую пилот команды Макс Ферстаппен сбил на Гран-при Канады, остались в его машине на протяжении всей гонки.

«Думаю, что самым важным моментом для него оказалось столкновение с птицей, останки которой оказались в его машине, за передним правым воздуховодом тормозов, в течение половины гонки», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Сам Ферстаппен также сообщил, что заметил останки после того, как закончил заезд:

«Она всё ещё была в моей машине. Это выглядело не очень здорово! Мне жаль, что механику пришлось её вынимать».

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, тем самым упрочив своё положение в общем зачёте пилотов (у Макса сейчас 195 очков, у Серхио Переса, который на второй позиции, 126 баллов).

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