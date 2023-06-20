Тото Вольф раскрыл, когда «Мерседес» представит крупную партию обновлений

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о планах команды по дальнейшему обновлению авто. По словам Вольфа, немецкий гоночный коллектив намерен подготовить два крупных пакета до летнего перерыва в чемпионате.
«Мы привезём в Сильверстоун ещё один пакет. И ещё один у нас должен быть до летнего перерыва. Могу сказать, что процесс обучения значительно ускорился с тех пор, как мы изменили архитектурную концепцию болида [в Монако]. В следующих четырёх гонках мы ожидаем существенный прогресс.
Я думаю, теперь мы лучше понимаем данные симуляций. В настоящий момент они лучше коррелируют с тем, что мы видим на трассе, в то время как в течение последних полутора лет это было проблемой», — приводит слова Вольфа ESPN US.
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