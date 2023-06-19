Прочность машины Ф-1 шокирует: после удара об стену «Мерседес» проехал ещё 40 кругов!

Гран-при Канады завершился уверенной победой Макса Ферстаппена — голландец сравнялся по числу побед в Формуле-1 с Айртоном Сенной и принёс «Ред Булл» 100-ю победу в гонках чемпионата мира.

Одним из самых ярких моментов гонки стала авария Джорджа Расселла — британец вплоть до 12-го круга держался позади Алонсо и Хэмилтона и мог побороться с ними за подиум, но потерял заднюю часть машины в эске и на большой скорости влетел в стену.

На машину после удара больно было смотреть — переднее антикрыло разбито, заднее колесо еле болтается. Тем не менее Расселл после пит-стопа продолжил заезд, мог набрать очки и сошёл лишь когда до финиша оставалось менее 20 кругов.

Авария Расселла

Британец вылетел в связке восьмого-девятого поворотов — он слишком глубоко атаковал поребрик, заднюю часть занесло и бросило прямо в стену. Это довольно скоростная часть трассы, удар получился очень жёстким, и всё же Расселл добрался до боксов. Там механики заменили носовой обтекатель и на скорую руку закрепили заднее колесо — и «Мерседес» чудесным образом поехал дальше! «Я сам удивился, что машина выдержала, — признался позже Джордж. — Обидно, что в итоге пришлось сойти. Но таков наш спорт: одна ошибка — и ты выбываешь».

Вылет Расселла на 12-м круге Фото: Фото twitter.com/f1

Расселл действительно не доехал до финиша, однако после пит-стопа на 12-м круге он всё-таки смог продолжить гонку, а к 36-му кругу даже вернулся в топ-10. К этому моменту Джордж упёрся в Албона и был первым в DRS-паровозике позади «Уильямса». Расселл шёл восьмым и сохранил бы позицию даже если бы ему понадобился бы второй пит-стоп — именно так произошло с Эстебаном Оконом, который держался позади «Мерседеса».

Гонка в итоге закончилась для Расселла на 54-м круге, когда инженер скомандовал вернуться в боксы и заглушить мотор. Джордж считает, что технические проблемы не связаны с его ударом об стену. «Я почти уверен, что это произошло из-за того, что мы так долго ехали в трафике, — сказал англичанин после финиша. — Мы не планировали оказаться в такой ситуации, не были готовы к ней с точки зрения тормозов — после определённого порога окисления восстановить их работу уже невозможно».

Сход Расселла в Монреале Фото: Фото twitter.com/f1

Слова Расселла звучат логично (получается, не так уж машина и надёжна), тем не менее в трафике он оказался из-за своей собственной ошибки — уже третьей за последнее время. Так, он растерялся на рестарте в Азербайджане и потерял в итоге сразу две позиции, а затем вылетел на мокрой трассе в Монако и лишил команду подиума. Кроме того, Джордж уже в третий раз подряд уступает напарнику в квалификации и позволяет Льюису сравнять счёт, а в общем зачёте проигрывает ему уже 37 баллов.

«Мерседес» прибавляет

Это была третья гонка, в которой участвовали «Мерседесы» с обновлёнными понтонами. Полудождевой Гран-при Монако не был показательным, однако уже в Испании оба пилота немецкой команды поднялись на подиум — такого в сезоне-2023 ещё не было. В «Мерседесе» просили не спешить с выводами, однако и в Канаде W14 смотрелась уверенно — пусть «Ред Булл» и «Астон Мартин» оказались быстрее, но «Феррари» и «Альпин» теперь были позади.

Трасса в Канаде предъявляет уникальные требования к тормозам — именно поэтому в конце концов сошёл Расселл (столкновение со стеной его машина благополучно выдержала!), а Хэмилтон не стал подъезжать к Алонсо на расстояние атаки. Но две подряд уверенные гонки, в которых «Мерседес» приезжает на подиум, внушают оптимизм: инженеры на верном пути и продолжат прибавлять. Главное, чтобы к тому моменту, когда машина будет способна бороться за большее, оба пилота были в оптимальной форме.

Хэмилтон опережает Алонсо и Леклера Фото: Clive Mason/Getty Images

В то же время отмечать успехи «Мерседесу» пока рано — позади треть сезона, а Хэмилтон с Расселлом с трудом опередили «Астон Мартин», который фактически в одиночку тащит Алонсо (у Фернандо 117 очков против 37 у Стролла). При этом важно отметить, что «Мерседес» — это по-настоящему заводская команда, в то время как команда «Астон Мартин» — скорее частный проект Лоуренса Стролла, который к тому же использует точно такие же силовые установки.

Каким бы уверенным ни был прогресс «Мерседеса», пока сложно представить, что Хэмилтон или Расселл смогут в обозримом будущем побороться с Ферстаппеном за победу в Гран-при. Можно представить, что ближе к концовке сезона, когда «Ред Булл», обеспечив титулы и себе, и Максу, будут аккуратнее раскручивать двигатель, и тогда у пилотов немецкой команды появится какой-то шанс. Но по-настоящему включиться в борьбу с «Ред Булл» «Серебряные стрелы» теперь смогут лишь в следующем году. Для начала было бы неплохо опередить «Астон Мартин».