Марко посмеялся над Вольфом, считая, что тот не разглядел талант Ферстаппена в юности
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высмеял босса «Мерседеса» Тото Вольфа за то, что тот не смог разглядеть талант Макса Ферстаппена в юности.
«Его талант был недостаточно заметен в Формуле-3? Тогда я не знаю, на что именно смотрел Тото. Когда я увидел Макса на Норисринге, мне уже было совершенно ясно, что в нём есть что-то особенное», — приводит слова Марко GrandPrix.
Марко имеет в виду гонку Формулы-3, в которой Ферстаппен, которому тогда было всего 16 лет, опередил всех остальных гонщиков на две секунды за круг.
Почти десять лет спустя Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по количеству побед в Гран-при Формулы-1.
Напомним, свою первую победу в карьере Ферстаппен одержал в мае 2016 года, финишировав первым на Гран-при Испании.
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