Марко посмеялся над Вольфом, считая, что тот не разглядел талант Ферстаппена в юности

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высмеял босса «Мерседеса» Тото Вольфа за то, что тот не смог разглядеть талант Макса Ферстаппена в юности.

«Его талант был недостаточно заметен в Формуле-3? Тогда я не знаю, на что именно смотрел Тото. Когда я увидел Макса на Норисринге, мне уже было совершенно ясно, что в нём есть что-то особенное», — приводит слова Марко GrandPrix.

Марко имеет в виду гонку Формулы-3, в которой Ферстаппен, которому тогда было всего 16 лет, опередил всех остальных гонщиков на две секунды за круг.

Почти десять лет спустя Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по количеству побед в Гран-при Формулы-1.

Напомним, свою первую победу в карьере Ферстаппен одержал в мае 2016 года, финишировав первым на Гран-при Испании.