«Если показываешь недостаточно, то уходишь». Хюлькенберг — о Мике Шумахере и Риккардо
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Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг поделился мнением о карьере соотечественника Мика Шумахера. Нико как раз заменил его в составе «Хааса». Сейчас Мик является резервистом команды «Мерседес».
«Карьера Мика Шумахера? Сравнивать гонщиков, которые выступали в Формуле-1 в разное время, просто невероятно сложно. Посмотрите на Даниэля Риккардо. В «Рено» он был в отличной форме, а в «Макларене» ничего не вышло. Что-то подобное повторяется снова и снова. Конечно, это очень жёсткий бизнес. Раньше всё было по-другому. Если показываешь недостаточно, то рано или поздно уходишь», — приводит слова Хюлькенберга издание Sport1.de.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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