Уиндзор: а не думает ли «Ред Булл» взять Хюлькенберга в напарники к Максу Ферстаппену?

Известный британский журналист Питер Уиндзор высказал мнение, что гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг стал бы подходящим напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
«Серхио Перес [на Гран-при Канады] боролся в первом сегменте, боролся во втором, не мог добиться нужной температуры на сликах или на промежуточных шинах. Казалось, он всегда оказывался в пробке в неподходящее время в неподходящем месте, и в этом была разница. Серхио Перес просто не смог заставить шины работать. Подобное мы уже видели в квалификации Гран-при Испании. Так что это снова очень разочаровывающий момент для «Ред Булл». И тут напрашивается мысль, а не думают ли они: «Ну почему мы не посадим Нико Хюлькенберга в другую машину?» Он выступил отлично [в квалификации ГП Канады]», — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на выступление на его канале в YouTube.
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