Окон: вижу себя борющимся с Ферстаппеном за победу в чемпионате

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон считает, что он мог бы побороться с действующим лидером Формулы-1 Максом Ферстаппеном за победу в чемпионате, если бы у него была такая же по силе машина.

«Я вижу себя борющимся с Ферстаппеном за чемпионство, если бы у нас была такая же по силе машина. Макс проделывает невероятную работу, он доминирует в «Ред Булл», но мне всё равно, с кем бороться.

Я хочу бороться за чемпионство. Я всегда верил в себя. Впереди долгий путь, но моя цель — стать чемпионом мира», — приводит слова Окона DAZN.

Напомним, на завершившемся Гран-при Канады Окон показал восьмой результат. Ферстаппен в очередной раз стал победителем гонки.

В зачёте пилотов Окон сейчас занимает девятую позицию, имея в своём активе 29 очков. У лидирующего Ферстаппена 195.