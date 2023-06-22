В «Мерседесе» ответили, помешает ли ограничение бюджета обновлениям на сезон-2024

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему ограниченного бюджета для команд Формулы-1, прокомментировав его влияние на фундаментальные обновления болида на следующий сезон.
«Мы создали огромную организацию в нашем финансовом отделе, состоящую из 46 человек, которая контролирует потолок расходов до последнего винта.
Наш бюджет следует тенденции расходования средств в течение всего года, и то, что мы сделали, это в основном выделенные ресурсы на различные проекты.
Мы были ниже потолка весь год в прошлом сезоне, и мы оставались ниже этой линии в этом году. В следующем сезоне мы в нормальном режиме сменим вектор развития, нам предстоит большая работа.
Хорошо то, что мы постоянно узнаём о том, что делает машина. В следующем году произойдут фундаментальные технические изменения, но дело не в том, что мы строим. Важнее то, что мы симулируем – и это не измеряется в деньгах. Это терафлопы или аэродинамическая труба», – приводит слова Вольфа портал Motorsport.
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