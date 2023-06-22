Оскар Пиастри ответил, что удивило его больше всего в Формуле-1
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что стало для него наибольшим сюрпризом во время первого сезона в Формуле-1.
«Я думаю, это нестабильность от трассы к трассе. Мы постоянно едем то так, то так, но работаем над этим.
Если посмотреть с другой стороны, я удивлён уровнем конкуренции. «Астон Мартин» совершил серьёзный прорыв, что стало сюрпризом, но, в общем и целом, пелотон едет очень плотно с десятого места.
В зависимости от уикенда, места между 10-м и 20-м могут быть распределены совершенно по-разному между пятью командами – в этом смысле мы видим очень плотную конкуренцию.
Случилось очень много исключительно близких квалификаций в этом сезоне, и мы занимали как хорошие, так и плохие позиции в них», – приводит слова Пиастри портал F1i.
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