«Не всё зависит от меня одного». Вольф – о контракте Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз высказался насчёт потенциального подписания нового контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Очевидно, сейчас в этот процесс включено очень много лиц – менеджеры Льюиса, юристы с нашей стороны, так что ситуация не зависит от меня одного.

Однако, я бы сказал, что, когда дело доходит до мельчайших деталей, очень важных вещей, Льюис и я провели день вместе в Нью-Йорке, сидя на диване. Мы пили не пиво, а минеральную воду», – приводит слова Вольфа портал RacingNews365.

Напомним, действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» заканчивается в конце нынешнего сезона. На протяжении последних месяцев стороны пытаются договориться о подписании нового соглашения.