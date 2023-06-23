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Алонсо: снижение массы болидов ничего не изменит, ситуацию усложняет размер машин

Алонсо: снижение массы болидов ничего не изменит, ситуацию усложняет размер машин
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об идее облегчить болиды Формулы-1. Ранее об этом говорили руководитель чемпионата мира Стефано Доменикали и глава ФИА Мохаммед бен Сулайем.

«Я не думаю, что это сильно изменит что-то. На мой взгляд, ситуацию усложняет размер машин, а не их масса. Обгонять, бороться да и просто располагать машину правильно бывает тяжело из-за размеров болида, а не массы. Будет сложно существенно снизить массу машину, так как гибридные моторы тяжелее обычных. Знаю, что к вопросу снижения массы есть интерес, так что посмотрим, что получится.

Я только за, лёгкие машины было бы легче пилотировать, но, повторюсь, в итоге на борьбу влияние будет оказывать размер болида», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

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