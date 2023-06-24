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Тото Вольф назвал преимущество, которое Мик Шумахер даёт «Мерседесу»

Тото Вольф назвал преимущество, которое Мик Шумахер даёт «Мерседесу»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил вклад резервного пилота Мика Шумахера в успехи команды.

«Прежде всего здорово, что нас поддерживает зрелый, успешный и опытный пилот Формулы-1. В симуляторе его отзывы дают нам огромное преимущество. На некоторых Гран-при Европы его работа на симуляторе вечером в пятницу и предоставление данных на субботу является для нас большим преимуществом.

С другой стороны, если бы Джордж или Льюис, например, отравились, в таком случае мы знаем, что у нас есть отличный парень, который будет хорошо управлять болидом.

Но, несмотря на его работу на благо команды, я бы каждый день недели предпочитал, чтобы Мик сидел в кокпите и действительно участвовал в гонках», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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