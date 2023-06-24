Тото Вольф назвал преимущество, которое Мик Шумахер даёт «Мерседесу»
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил вклад резервного пилота Мика Шумахера в успехи команды.
«Прежде всего здорово, что нас поддерживает зрелый, успешный и опытный пилот Формулы-1. В симуляторе его отзывы дают нам огромное преимущество. На некоторых Гран-при Европы его работа на симуляторе вечером в пятницу и предоставление данных на субботу является для нас большим преимуществом.
С другой стороны, если бы Джордж или Льюис, например, отравились, в таком случае мы знаем, что у нас есть отличный парень, который будет хорошо управлять болидом.
Но, несмотря на его работу на благо команды, я бы каждый день недели предпочитал, чтобы Мик сидел в кокпите и действительно участвовал в гонках», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июня 2023
-
14:52
-
14:39
-
13:43
-
13:32
-
12:38
-
11:36
-
10:49
-
10:03
-
09:50
-
00:37
- 23 июня 2023
-
23:35
-
23:30
-
22:26
-
21:05
-
20:54
-
19:54
-
19:45
-
19:18
-
18:35
-
17:54
-
16:54
-
16:13
-
15:09
-
13:59
-
13:08
-
12:08
-
11:47
-
10:53
-
10:09
-
00:54
-
00:36
- 22 июня 2023
-
22:16
-
21:47
-
21:24
-
21:01
Партнерский контент