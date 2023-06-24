Деймон Хилл: «Феррари» нужны такие, как Росс Браун и Жан Тодт
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о текущей ситуации в «Феррари» и предположил, что команде нужны такие руководители, как Росс Браун и Жан Тодт.
«Прежде всего им нужен критический взгляд на себя, либо кто-то извне должен это сделать и сказать. Просто сейчас кажется, что у них есть проблема, от которой команда страдает — они не уверены в том, кто в действительности там главный. «Феррари» — это большая сила в спорте, ей нужна твёрдая рука. Например, такие как Росс Браун и Жан Тодт, которые могли бы взять всё в свои руки и убедить людей идти за ними», — приводит слова Хилла GPFans.
В нынешнем сезоне «Феррари» после восьми гонок располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. В активе итальянской команды 122 очка.
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