Экс-пилот Ф-1: в «Феррари» отлично бы сработал тандем Вассёра и Бинотто

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался в защиту руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра после неудачного для «Скудерии» начала сезона.
«Вассёр — хороший и опытный руководитель, просто он не может делать всё один. Ему нужны хорошие специалисты рядом. В «Ред Булл» таких трое, например — Хорнер, Хельмут Марко и Эдриан Ньюи. В «Феррари» отлично сработал бы тандем Вассёра с Маттиа Бинотто. Так или иначе, слишком частые смены вредят команде.
Я помню, как Лука ди Монтедземоло хотел заменить Жана Тодта, когда команда долго не выигрывала, этому помешал Михаэль Шумахер. В итоге эта команда стала самой успешной в истории «Скудерии». Точно так же помню, как Дитрих Матешиц хотел заменить Хорнера после четырёх сезонов, а в итоге решение оставить Кристиана стало одном из самых важных для «Ред Булл». Так что Вассёру нужно время», — приводит слова Бергера GPBlog.
- 22 июня 2023
-
10:31
-
10:23
-
10:13
-
04:25
-
00:15
- 21 июня 2023
-
23:10
-
22:40
-
21:57
-
21:19
-
20:48
-
20:41
-
20:08
-
19:52
-
19:00
-
18:20
-
17:58
-
15:57
-
15:51
-
15:11
-
14:06
-
13:30
-
12:26
-
11:38
-
11:24
-
10:42
-
10:23
-
10:05
-
00:52
- 20 июня 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:20
-
21:31
-
20:56
-
20:27
-
19:57