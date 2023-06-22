Экс-пилот Ф-1: в «Феррари» отлично бы сработал тандем Вассёра и Бинотто

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался в защиту руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра после неудачного для «Скудерии» начала сезона.

«Вассёр — хороший и опытный руководитель, просто он не может делать всё один. Ему нужны хорошие специалисты рядом. В «Ред Булл» таких трое, например — Хорнер, Хельмут Марко и Эдриан Ньюи. В «Феррари» отлично сработал бы тандем Вассёра с Маттиа Бинотто. Так или иначе, слишком частые смены вредят команде.

Я помню, как Лука ди Монтедземоло хотел заменить Жана Тодта, когда команда долго не выигрывала, этому помешал Михаэль Шумахер. В итоге эта команда стала самой успешной в истории «Скудерии». Точно так же помню, как Дитрих Матешиц хотел заменить Хорнера после четырёх сезонов, а в итоге решение оставить Кристиана стало одном из самых важных для «Ред Булл». Так что Вассёру нужно время», — приводит слова Бергера GPBlog.