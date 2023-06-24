Логан Сарджент поведал о популярности Формулы-1 в США, рассказав о роли Netflix

Единственный американский гонщик в Формуле-1, пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался о популярности «королевских автогонок» в Соединённых Штатах Америки.

«Я думаю, Netflix определённо помог росту популярности Формулы-1 в США.

Мне кажется, Гран-при Формулы-1 в Остине всегда получается очень хорошим. Организаторы отлично проводят мероприятие, привлекают много американских зрителей, так что выходит солидный уикэнд.

Честно говоря, я бы сказал, что всего есть по чуть-чуть. В первую очередь факт того, что есть большой спрос на посещение гонок. Netflix помог, но, я думаю, люди в целом заинтересованы в гонках», – приводит слова Сарджента портал GiveMeSport.

Напомним, в этом сезоне в календаре Формулы-1 присутствуют рекордные три этапа в США – гонки в Майами, Остине и Лас-Вегасе.