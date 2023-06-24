Логан Сарджент поведал о популярности Формулы-1 в США, рассказав о роли Netflix

Единственный американский гонщик в Формуле-1, пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался о популярности «королевских автогонок» в Соединённых Штатах Америки.
«Я думаю, Netflix определённо помог росту популярности Формулы-1 в США.
Мне кажется, Гран-при Формулы-1 в Остине всегда получается очень хорошим. Организаторы отлично проводят мероприятие, привлекают много американских зрителей, так что выходит солидный уикэнд.
Честно говоря, я бы сказал, что всего есть по чуть-чуть. В первую очередь факт того, что есть большой спрос на посещение гонок. Netflix помог, но, я думаю, люди в целом заинтересованы в гонках», – приводит слова Сарджента портал GiveMeSport.
Напомним, в этом сезоне в календаре Формулы-1 присутствуют рекордные три этапа в США – гонки в Майами, Остине и Лас-Вегасе.
- 24 июня 2023
-
20:54
-
20:22
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:41
-
18:18
-
17:22
-
16:28
-
14:52
-
14:39
-
13:43
-
13:32
-
12:38
-
11:36
-
10:49
-
10:03
-
09:50
-
00:37
- 23 июня 2023
-
23:35
-
23:30
-
22:26
-
21:05
-
20:54
-
19:54
-
19:45
-
19:18
-
18:35
-
17:54
-
16:54
-
16:13
-
15:09
-
13:59
-
13:08
-
12:08