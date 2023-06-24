Крис Хемсворт, сыгравший Ханта в фильме «Гонка», рассказал, от кого из гонщиков «без ума»
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Знаменитый австралийский актёр Крис Хемсворт рассказал о своих познаниях в Формуле-1, назвав гонщика, от которого он «без ума».
«Так. Единственное, что я знаю, это «Ред Булл». Я без ума от Ферстаппена (Макса, пилота «Ред Булл», двукратного чемпиона мира Формулы-1 – Прим. «Чемпионата»).
В Marvel мы все его знаем. Мы все вместе смотрели Гран-при Японии в 2022 году у меня дома», – приводит слова Хемсворта портал GP Fans.
Хемсворт сыграл роль знаменитого гонщика Джеймса Ханта в спортивно-историческом фильме «Гонка», вышедшем в 2013-м. В фильме рассказывается история сезона-1976 в Формуле-1, когда в чемпионате развязалась острая борьба за титул между Хантом и австрийцем Ники Лаудой. Кино срежиссировал Рон Ховард.
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