Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баньяя выиграл гонку Гран-при Нидерландов MotoGP, Биндер вновь потерял третье место

Баньяя выиграл гонку Гран-при Нидерландов MotoGP, Биндер вновь потерял третье место
Комментарии

В Ассене (Нидерланды) завершилась основная гонка Гран-при Нидерландов MotoGP. Победителем стал лидер общего зачёта, гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, вторым финишировал его соотечественник Марко Бедзекки. Замкнул тройку лучших Брэд Биндер, но он лишился подиума за то, что срезал шикану на последнем круге. В итоге третью строчку занял Алеш Эспаргаро.

Хорхе Мартин показал пятый результат, Джек Миллер и Фабио Куартараро сошли с дистанции.

MotoGP. Гран-при Нидерландов:

МестоГонщикКомандаВремя
1.Франческо Баньяя«Дукати»40.37,640
2.Марко Бедзекки«Дукати»+1,223
3.Алеш Эспаргаро«Априлия»+1,925
4.Брэд Биндер«КТМ»+1,528
5.Хорхе Мартин«Дукати»+1,934
6.Алекс Маркес«Дукати»+12,437
7.Лука Марини«Дукати»+14,174
8.Такааки Накагами«Хонда»+14,616
9.Франко Морбиделли«Ямаха»+29,335
10.Аугусто Фернандес«КТМ»+33,736
11.Лоренцо Савадори«Априлия»+35,084
12.Рауль Фернандес«Априлия»+39,622
13.Штефан Брадль«Хонда»+42,504
14.Йонас Фольгер«КТМ»+45,609
Фабио Ди Джаннанторио«Дукати»Сход
Икер Лекуона«Хонда»Сход
Мигель Оливейра«Априлия»Сход
Энеа Бастьянини«Дукати»Сход
Маверик Виньялес«Априлия»Сход
Жоанн Зарко«Дукати»Сход
Фабио Куартараро«Ямаха»Сход
Джек Миллер«КТМ»Сход
Марк Маркес«Хонда»Снялся с гонки
Материалы по теме
Марк Маркес не выступит в гонке Гран-при Нидерландов MotoGP из-за перелома ребра
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023