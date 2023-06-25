Баньяя выиграл гонку Гран-при Нидерландов MotoGP, Биндер вновь потерял третье место

В Ассене (Нидерланды) завершилась основная гонка Гран-при Нидерландов MotoGP. Победителем стал лидер общего зачёта, гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, вторым финишировал его соотечественник Марко Бедзекки. Замкнул тройку лучших Брэд Биндер, но он лишился подиума за то, что срезал шикану на последнем круге. В итоге третью строчку занял Алеш Эспаргаро.

Хорхе Мартин показал пятый результат, Джек Миллер и Фабио Куартараро сошли с дистанции.

MotoGP. Гран-при Нидерландов:

Место Гонщик Команда Время 1. Франческо Баньяя «Дукати» 40.37,640 2. Марко Бедзекки «Дукати» +1,223 3. Алеш Эспаргаро «Априлия» +1,925 4. Брэд Биндер «КТМ» +1,528 5. Хорхе Мартин «Дукати» +1,934 6. Алекс Маркес «Дукати» +12,437 7. Лука Марини «Дукати» +14,174 8. Такааки Накагами «Хонда» +14,616 9. Франко Морбиделли «Ямаха» +29,335 10. Аугусто Фернандес «КТМ» +33,736 11. Лоренцо Савадори «Априлия» +35,084 12. Рауль Фернандес «Априлия» +39,622 13. Штефан Брадль «Хонда» +42,504 14. Йонас Фольгер «КТМ» +45,609 Фабио Ди Джаннанторио «Дукати» Сход Икер Лекуона «Хонда» Сход Мигель Оливейра «Априлия» Сход Энеа Бастьянини «Дукати» Сход Маверик Виньялес «Априлия» Сход Жоанн Зарко «Дукати» Сход Фабио Куартараро «Ямаха» Сход Джек Миллер «КТМ» Сход Марк Маркес «Хонда» Снялся с гонки