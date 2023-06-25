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Куартараро предстоит операция после усугубления травмы в результате аварии в Нидерландах

Куартараро предстоит операция после усугубления травмы в результате аварии в Нидерландах
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Французского гонщика «Ямахи» Фабио Куартараро ожидает операция на ноге после усугубления травмы в результате аварии во время Гран-при Нидерландов.

Куартараро столкнулся с соотчественником, Йоханом Зарко. После этого Фабио покинул место аварии и направился в медицинский центр, при этом прихрамывая. Он получил перелом большого пальца ноги в результате падения во время пробежки в Амстердаме в преддверии уикенда, а из-за аварии, как говорят, ещё больше усугубил этот перелом.

Также сообщается, что гонщик будет готов к этапу в Сильверстоуне.

Фабио Куартараро — чемпион MotoGP 2021 года. В нынешнем сезоне француз набрал 64 очка и располагается на девятом месте в общем зачёте гонщиков.

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