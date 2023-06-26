«Намного лучше, чем мы ожидали». Дэн Фэллоуз — о преимуществе «Астон Мартин»

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Сейчас у нас всё получается намного лучше, чем мы ожидали. Приятно начинать сезон с конкурентоспособной машиной или, по крайней мере, с машиной, которая претендует на вторую позицию. Ещё в начале сезона мы увидели, что при прохождении медленных поворотов у нас было преимущество. Но правда в том, что, когда есть машина, которая хороша при прохождении одних поворотов, в конечном итоге приходится идти на компромиссы в настройках для конкретных типов трасс», — приводит слова Фэллоуза пресс-служба Формулы-1.
В настоящий момент «Астон Мартин» замыкает топ-3 в Кубке конструкторов, имея в активе 154 очка. Уверенно лидирует «Ред Булл» (321 балл). На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 баллов).
«Астон Мартин» открыл новую базу:
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