Сын владельца тянет «Астон Мартин» вниз? Да, но Стролла-младшего рано увольнять

После Гран-при Канады руководителю команды «Астон Мартин» Майку Краку пришлось оправдываться за Лэнса Стролла. «Я считаю, что он справился превосходно, — заявил Крак в интервью RacingNews365. — Когда мы вытащили его из трафика, он ехал в темпе лидеров. Прорываться через DRS-поезд всегда непросто, финишировать же девятым при старте 16-м — это большое достижение».

Да, пока Фернандо Алонсо сражался с Льюисом Хэмилтоном за второе место, провалившийся в квалификации Стролл (в Q2 Лэнс проиграл напарнику 1,7 секунды) с учётом штрафа Ландо Норриса оказался только девятым. В восьми гонках сезона-2023 Лэнс набрал 37 очков, в то время как на счету его напарника их уже 117 — в три с лишним раза больше. Набери канадец хотя бы 50 — и «Астон Мартин» сейчас не уступал бы «Мерседесу» в Кубке конструкторов…

На фоне этих цифр резонно возникает вопрос: достоин ли Стролл выступать на столь высоком уровне в Формуле-1 или он держится в команде лишь потому, что та принадлежит его отцу?

Стролл vs Алонсо

В восьми квалификациях сезона-2023 Стролл семь раз уступил Алонсо — впереди Лэнс был лишь в Барселоне, где Фернандо ошибся, повредил в гравии днище и показал только девятое время. Стоить отметить, что Гран-при Испании был единственным этапом в этом году, когда Алонсо занял место ниже шестого, в то время как Лэнс ещё ни разу выше шестой строчки в квалификациях не поднимался.

В гонках Стролл поначалу смотрелся неплохо. Несмотря на травмы рук и пропущенные предсезонные тесты, канадец достойно выступил в Бахрейне и Саудовской Аравии, но уже в Австралии вылетел на холодных шинах в гравий и лишь за счёт неразберихи с отсечками сохранил за собой четвёртое место. В Азербайджане Лэнс допустил ошибку на 17-м круге, из-за чего пропустил Хэмилтона и занял седьмое место вместо шестого.

Лэнс Стролл на Гран-при Азербайджана Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Майами канадец вообще остался без очков — в команде решили сэкономить комплект шин в первом сегменте, однако одной попытки Строллу не хватило, чтобы пройти в Q2, и при старте с 18-го места к финишу Лэнс дотянулся лишь до 12-й позиции. Но настоящий провал ждал гонщика на Гран-при Монако — Стролл сначала поучаствовал в столкновениях с Пересом и Магнуссеном, а затем, одним из первых «переобувшись» в промежуточные шины, приехал в стену и снёс переднее антикрыло.

Гран-при Испании прошёл без серьёзных проблем, Стролл финишировал шестым, опередив стартовавшего дальше Алонсо, и набрал восемь очков. Но в Канаде снова возникли проблемы: Лэнс провалился на промежуточных шинах во втором сегменте, а с появлением автомобиля безопасности откатился на 16-е место. Майк Крак прав, когда хвалит гонщика за прорыв на девятое место в Монреале, однако ехать раньше других в боксы его вынудила низкая стартовая позиция — продиктованная провалом в квалификации.

Дилемма для «Астон Мартин»

По итогам восьми гонок можно сказать, что Стролл ещё ни разу не добивался от машины того, что с ней регулярно делает Алонсо — гонщики находятся буквально на разных уровнях. Результаты Лэнса немного напоминают выступления Стоффеля Вандорна: перспективный и талантливый бельгиец на фоне испанского экс-чемпиона выглядел совершенно беспомощно и в конце 2018 года незаметно покинул Формулу-1.

Стролла едва ли постигнет та же участь: отец Вандорна не был владельцем «Макларена». Нынешний «Астон Мартин» — детище Лоуренса Стролла, практически с нуля созданное для своего сына. В мае в Сильверстоуне открылась новая база стоимостью порядка $ 250 млн, так что эта команда уже сейчас более развита и обладает более обширным потенциалом, чем «Форс Индия» когда-либо.

Лэнс и Лоуренс Строллы Фото: Clive Mason/Getty Images

«Астон Мартин» AMR23 — одна из лучших машин в пелотоне, часто она уступала лишь «Ред Булл», а в других гонках была способна на равных бороться с «Мерседесом», опережая «Феррари». Алонсо держится в общем зачёте третьим и на 15 очков опережает Хэмилтона, а вот Стролл лишь восьмой — и Джорджу Расселлу он проигрывает 28.

Если бы вторая машина «Астон Мартин» набрала хотя бы половину очков первой, «Мерседес» отставал бы на 20 очков в Кубке конструкторов, на деле же немецкая команда уже впереди. И разве Лоуренс Стролл не видит, что второй пилот машины — его сын — справляется не так хорошо, как первый? Неужели владельцу команды порадовать сына важнее, чем подняться выше в Кубке конструкторов?

«Астон Мартин» отмечает подиум Алонсо в Бахрейне Фото: Clive Mason/Getty Images

Парадоксально, но да. Во-первых, о победе в Кубке конструкторов речи не идёт, и вряд ли Стролла-старшего сильно заботит, второе или третье место в итоге займёт его команда. Это было важно раньше — при большей разнице в призовых, но в рамках нынешнего регламента чем выше команда в турнирной таблице, тем меньше у неё времени на работу с аэродинамикой. А для «Астон Мартин» возможность поработать с машиной важнее дополнительных денег — с ними у Строллов проблем нет.

Цель Лоуренса Стролла — предоставить своему сыну машину, способную побеждать. Для «Астон Мартин» не так важно, кто именно принесёт ей первую победу, но, если на фоне регулярных побед Алонсо (или другого пилота) Лэнс снова будет постоянно позади, тогда Лоуренсу придётся отвечать на вопрос — эта команда создана, чтобы бороться за титулы или просто порадовать сына? Пока что задаваться им в любом случае рано.