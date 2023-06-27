В «Астон Мартин» объяснили, почему не станут копировать элементы днища болида «Ред Булл»

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз прокомментировал идею скопировать элементы днища болида у «Ред Булл».

«У нас своя философия и свой подход к вещам. И действительно, в таких вещах, как днище, много деталей, которые подлежат оптимизации. Причина, по которой вы видите детали на поверхности, заключается в том, что мы тратим огромное количество времени на оптимизацию этих поверхностей. Поэтому для нас важно продолжать наш путь развития.

Мы считаем, что это открывает широкие возможности для развития. Мы посмотрели ещё одно обновление в Канаде, поэтому для нас важно использовать это в будущем.

Удивило ли меня что-то, когда я увидел днище «Ред Булл»? Никаких сюрпризов, но я считаю, что всегда интересно посмотреть, что сделали другие люди. Мы все сталкиваемся с одинаковыми проблемами с аэродинамической точки зрения, и интересно посмотреть, какие решения предлагают другие люди. Поэтому я думаю, что на самом деле это неудивительно, это скорее просто интересно», — приводит слова Фэллоуза Motorsport.

Во время квалификации Гран-при Монако гонщик «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию, и его автомобиль покидал трассу при помощи эвакуатора. Во время подъёма болида очевидцы могли обратить внимание на мелкие детали днища.