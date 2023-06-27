Эстебан Окон и Мик Шумахер показали совместное фото с отдыха

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон и немецкий резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер показали, как вместе проводили отдых. Оба разместили соответствующие фотографии у себя в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Эстебана Окона и Мика Шумахера
Фото: Из личного архива Эстебана Окона
В настоящий момент Окон занимает девятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 29 очков. Уверенно лидирует в общем зачёте гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (126 баллов). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков). В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.
«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:
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