Вольф: в Австрии машина «Мерседеса» должна смотреться лучше, чем в Канаде

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1 Гран-при Австрии, который пройдёт в ближайшие выходные.
«В последней гонке в Канаде можно было извлечь много положительного. Несмотря на то что мы не довели обе машины до финиша, подиум стал солидным результатом, и мы увидели обнадёживающие признаки. Гран-при Австрии — всегда особенный уикенд, потому что это моя домашняя гонка, у меня хорошие воспоминания об этой трассе. Кроме того, это будет второй спринт в сезоне, и интересно посмотреть, какое влияние окажет это на уикенд на более традиционной трассе.
Будем стремиться развить импульс, полученный в последних двух гонках, и продолжать позитивную траекторию. Это место, где наша машина должна выступить лучше, чем в Канаде. Но ничего не гарантировано, как и всегда, мы будем усердно работать, чтоб максимизировать производительность и добиться высоких результатов», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
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