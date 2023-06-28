Экс-стратег «Хааса»: в 2019-м команда предпочла взять пилота, часто попадающего в аварии

Майк Колфилд, бывший главный стратег «Хааса», признался, что в 2019 году пригласил бы в команду немецкого гонщика Нико Хюлькенберга. За команду в том году, напомним, выступали француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен.

«Лично я в 2019 году взял бы Хюлькенберга. Однако в том случае предпочтение было отдано гонщику, который часто попадал в аварии и испытывал проблемы с попаданием в очки», — написал Колфилд.

Один из болельщиков ответил Колфилду, что если бы Хюлькенберг и Шумахер стали напарниками в сезоне-2023, то опытный немец уверенно победил бы молодого, на что экс-стратег ответил:

«Это было бы интересно. Мне кажется, Хюлькенберг превзошёл бы его в квалификации, но Мик был бы лучше в гонках».

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга: